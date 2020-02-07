İsviçre homofobiyi suç kapsamına alan kanun için referanduma gidiyor
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İsviçre homofobiyi suç kapsamına alan kanun için referanduma gidiyor

Referandumdan çıkan sonuca göre ülkedeki din ve etnik köken tabanlı ayrımcılık karşıtı kanunlar insanların cinsel tercihine yönelik nefret söylemi ve ayrımcı tutumları da kapsayacak şekilde genişletilebilecek

07.02.2020 20:41 | Son Güncelleme: 07.02.2020 20:41
İsviçre homofobiyi suç kapsamına alan kanun için referanduma gidiyor

, eşcinsellik düşmanlığı anlamına gelen homofobinin suç kapsamına alınıp alınmaması için pazar günü referanduma gidiyor.


Referandumdan çıkan sonuca göre ülkedeki din ve etnik köken tabanlı ayrımcılık karşıtı kanunlar insanların cinsel tercihine yönelik nefret söylemi ve ayrımcı tutumları da kapsayacak şekilde genişletilebilecek. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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