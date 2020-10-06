İsviçre - Hırvatistan hazırlık maçı ne zaman? İsviçre - Hırvatistan maçı hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz mi olacak?

Futbolda bu hafta milli araya gidiliyor. Bazı milli takımlar hazırlık maçı yapacaktır. Bu takımlardan birisi de İsviçre - Hırvatistan takımlarıdır. Peki İsviçre - Hırvatistan hazırlık maçı ne zaman olacak? Saat kaçta başlayacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Tüm detaylar haberimizde...

Hazırlık maçlarından en çok merak edileni İsviçre - Hırvatistan arasında oynanan maçtır. Futbolseverlerİsviçre - Hırvatistan maçını çok merak ediyor. Pekiİsviçre - Hırvatistan saat kaçta başlayacak? Hangi kanal verecek? Ücretsiz yayınlanacak mı?

İSVİÇRE - HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

İsviçre ve Hırvatistan arasında oynanacak hazırlık maçı 7 Ekim 2020 Çarşamba günü yani yarın akşam saat 21:45 'de başlayacaktır.

İSVİÇRE - HIRVATİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA OLACAK?

Bu maçın Türkiye televizyonlarında canlı yayını bulunmamaktadır.

İSVİÇRE - HIRVATİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İsviçre - Hırvatistan hazırlık maçı 7 Ekim 2020 tarihinde İsviçre'nin ev sahipliğinde Kybunpark Stadyumu, St.Gallen'da oynanacak.