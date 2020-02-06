İsviçre: 'Göçmen öğrenci sayımız az' diyerek öğretmen ilanı veren okula tepki
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İsviçre: 'Göçmen öğrenci sayımız az' diyerek öğretmen ilanı veren okula tepki

İsviçre’de bir okulun öğretmen istihdam etmek için verdiği ilanda, “az sayıda göçmen öğrenci olduğunu” belirtmesi, ülkede sivil toplum örgütlerinin tepkisine yol açtı.

06.02.2020 19:55 | Son Güncelleme: 06.02.2020 19:55
İsviçre: 'Göçmen öğrenci sayımız az' diyerek öğretmen ilanı veren okula tepki

'de bir okulun öğretmen istihdam etmek için verdiği ilanda, "az sayıda göçmen öğrenci olduğunu" belirtmesi, ülkede sivil toplum örgütlerinin tepkisine yol açtı.


Thun kasabasındaki Göttibach İlkokulu yönetiminin, "sınıflarda az sayıda göçmen öğrenci var" diyerek, bunu öğretmenler için arzu edilen ve avantajlı bir unsur gibi tanıtmasına, öğretmenler sendikası de sert tepki gösterdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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