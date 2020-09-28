İsviçre ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 7,3 daraldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İsviçre ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 7,3 daraldı

28.09.2020 14:13 | Son Güncelleme: 28.09.2020 14:16
İsviçre ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 7,3 daraldı

İsviçre ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,3 küçüldü.

İsviçre ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,3 küçüldü.

İsviçre Devlet Ekonomi Sekreterliği (SECO) verilerine göre, ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 7,3 azaldı.

İsviçre ekonomisi, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 8,3 daraldı.

Yüzde 7,3'lük küçülme, kayıtların tutulmaya başlandığı 1980'den bu yana en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti.

SECO, 27 Ağustos'ta, öncü verilerle GSYH'nin ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,2 ve 2019'un aynı dönemine kıyasla da yüzde 9,3 azaldığını açıklamıştı.

İkinci çeyrekteki daralmanın revize rakamlarda daha düşük çıkmasında, GSYH hesaplamasında kullanılan metodun farklı olmasının etkisinin bulunduğu kaydedildi.

Ülke ekonomisi, ilk çeyrekte yüzde 2,5 küçülmüştü.

SECO, Kovid-19'un yayılmasını önlemek için alınan önlemlerin nispeten erkenden gevşetilmesinin yanı sıra ülke ekonomisindeki sanayi çeşitliliğinin, GSYH'de daha da sert bir düşüşü önlediğini belirtirken, ekonomistler, üçüncü çeyrekte ekonomide güçlü bir genişleme öngörüyor. Ekonomistler, gelecek dönemlerde kriz öncesi seviyeye ulaşılmasını ise olası görmüyor.

SECO, Kovid-19 salgınının etkisiyle İsviçre ekonomisinin bu yıl yüzde 6,2 daralmasını, gelecek yıl ise yüzde 4,9 genişlemesini bekliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Angela Merkel Charles Michel Erkan Kandemir Emmanuel Macron
Magazin Hazal Kaya Halil Sezai İbrahim Tatlıses Kenan İmirzalıoğlu
Spor Can Bartu Tamer Tuna Fatih Terim Mbaye Diagne Malcolm Thomas
Daha Fazla Türk İzmir Ermeni Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İsviçre ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 7,3 daraldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.9.2020 14:22:17. #1.15#
title