İsviçre'den Suudi Arabistan'a Kaşıkçı Yaptırımı

BRÜKSEL (İHA) – İsviçre, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili, Suudi Arabistan'la silah yedek parça satışıyla alakalı yaptıkları anlaşmayı bozma kararı aldı.

İsviçre hükümeti, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi ile alakalı olarak Suudi Arabistan ile yaptıkları bir anlaşmayı bozma kararı aldıklarını duyurdu. Yapılan açıklamada Suudi Arabistan'la silah yedek parça satışı ile alakalı yaptıkları anlaşmayı bozma kararının alındığı belirtilerek, "Federal Konsey, Kaçıkçı davası sonrasında İsviçre Ekonomik İşler Sekreterliği (SECO) tarafından alınan tedbirler hakkında bilgilendirildi. İhracı onaylanmış parçalar için teslimat askıya alınacaktır. İhracat bir sonraki duyuruya kadar işleme alınmayacaktır" denildi. - BRÜKSEL