İsviçre'den Kuşadası'na 1 tır dolusu kıyafet yardımı
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İsviçre'den Kuşadası'na 1 tır dolusu kıyafet yardımı

İsviçre'den Kuşadası'na 1 tır dolusu kıyafet yardımı İsviçre'nin Zürih kentinden, Kuşadası'na 1 tır dolusu kıyafet yardımı geldi.

10.06.2020 13:45 | Son Güncelleme: 10.06.2020 13:51

İsviçre'den Kuşadası'na 1 tır dolusu kıyafet yardımı

AYDIN - İsviçre'nin Zürih kentinden, Kuşadası'na 1 tır dolusu kıyafet yardımı geldi. Zorlu bir yolculuğun ardından Kuşadası'na ulaşan tır Kuşadası Kimsesizler ve Sokak Çocukları Derneği'ne teslim edildi.

İsviçre'nin Zürih kentinde bulunan Türk vatandaşları bir yardım kampanyası başlattı. Mart ayında başlatılan kıyafet kampanyası İsviçre'de çığ gibi büyüdü. Zürih'de esnaflık yapan Levent Pekel öncülüğünde başlayan 'İsviçre'den güzel dokunuş' adlı kampanya sonucunda bir tır dolusu kışlık kıyafet, bot, oyuncak ve kırtasiye malzemesi toplandı.

İHA'ya konuşan Pekel "Mart ayında kıyafet kampanyası başlatmaya karar verdim. Kuşadası'nda bulunan Kimsesizler ve Sokak Çocukları Dernek Başkanı Harun Canbulat ile iletişime geçerek böyle bir yardımın, gerçek ihtiyaç sahiplerine gitmesini istediğimi belirttim. Zürih'te bulunan Ülkü Ocakları ve Cami Cemaatı'nın bizlere çok büyük desteği oldu. Bir ay gibi kısa bir süre içerisinde toplam bir tır dolusu kıyafet malzemesi, oyuncak ve kırtasiye malzemesi topladık. Burada bulunan esnaf arkadaşlarımız kendi aralarında para toplayarak, tır kiralayıp Türkiye'ye ulaşmasını sağladı. Kampanyamıza İsviçreli vatandaşlar da destek verdi. Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

Dün gece saatlerinde Kuşadası'na ulaşan tır, derneğe gönüllü çalışan vatandaşlar tarafından indirilip depoya götürüldü.

Türkiye'ye ulaşan yardım tırının gümrük işlerinde AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz'un büyük desteği olduğunu söyleyen Kuşadası Kimsesizler ve Sokak Çocukları Derneği Başkanı Harun Canbulat "AK Parti Milletvekilimiz Metin Yavuz'un emeği çok büyük. Kendisine çok teşekkür ederiz. İsviçre'den gelen 11 ton yardımı ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" dedi.

İsviçre'den Kuşadası'na 1 tır dolusu kıyafet yardımı

Kaynak: İHA

Manşet

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