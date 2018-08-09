İsviçre'den İran Açıklaması

İsviçre hükümeti, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına ilişkin İsviçreli firmalara İran ile ekonomik ilişkilerini sürdürmeleri tavsiyesinde bulundu.

İsviçre'nin Ekonomiden Sorumlu Devlet Sekreteri Fabian Maienfisch, ABD Başkanı Donald Trump'ın Mayıs ayında İran nükleer anlaşmasından çekilme kararının ardından Tahran'a yönelik aldığı yaptırım kararlarına ilişkin açıklama yaptı. Maienfisch, "ABD'nin yaptırımlara ilişkin kararları, İsviçre'deki hukuki durumu etkilemez" dedi. "İsviçre ekonomik çıkarlarını koruyacak" diyen Maienfisch, hükümetin İsviçreli şirketlerin bu yeni duruma karşı tepkisini belirleyemeyeceğini söyledi. Maienfisch, hükümetin firmalara İran ile ticari ilişkilerini sürdürmelerini tavsiye etti.

ABD Başkanı Donald Trump, çeşitli alanlardaki yaptırımların devreye koyulmasının ardından İranlı firmalar ile iş yapanların ABD ile yapamayacağını söylemişti. - CENEVRE