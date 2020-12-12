İsviçre'den Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'ya yaptırım
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İsviçre'den Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'ya yaptırım

12.12.2020 15:13 | Son Güncelleme: 12.12.2020 15:13
İsviçre'den Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'ya yaptırım

İsviçre, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun mal varlıklarını dondurma ve İsviçre'ye seyahat yasağı kararı aldı.

İsviçre, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun mal varlıklarını dondurma ve İsviçre'ye seyahat yasağı kararı aldı.

Belarus'da gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde Aleksandr Lukaşenko'nun seçimleri kazanmasının ardından ülkedeki gerginlik artmaya devam ediyor. Belarus halkı tarafından birçok gösterinin hedefi olan Lukaşenko'ya İsviçre'den yaptırım kararı açıklaması geldi. Avrupa Birliği'nin (AB) 6 Kasım'da Lukaşenko'ya yönelik aldığı yaptırım kararına katılan İsviçre hükümeti yaptığı açıklamada, "Aralarında Alexander Lukashenko'nun da bulunduğu 15 kişiye mali yaptırımlar ve seyahat yasakları getirildi" ifadeleri kullanıldı.

Belarus'da devam eden gerginlikten endişelendiklerini ve Belarus hükümeti ile halk arasında diyalog çağrısında bulunduklarını belirten İsviçre hükümeti açıklamasında, "Bu, Belarus'a uluslararası insan hakları yükümlülüklerine saygı gösterilmesi için bir çağırıdır. Bu yükümlülükler arasında, ifade özgürlüğüne saygı, sebepsiz yere gözaltına alınanların serbest bırakılması ve güvenlik güçleri tarafından işkence veya kötü muamele iddialarının soruşturulması yer alıyor" ifadelerine yer verildi.

Belarus'da Ağustos ayında gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde Aleksandr Lukaşenko, Blarus Devlet Başkanı seçilmişti. Seçimlerin ardından Belarus halkı ise Lukaşenko'nun seçilmesine karşı çıkarak protestolar düzenlemişti. Ancak güvenlik güçlerinin sert müdahalesi ülkede gerginliğin daha da artmasına neden olmuştu. Belarus'un başkenti Minsk'te 29 Ağustos'da gerçekleşen hükümet karşıtı protestolarda yaklaşık 250 kişi güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmıştı. - BERN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Putin 'yapay zeka devlet başkanı olabilir mi' sorusunu yanıtladı
Putin "yapay zeka devlet başkanı olabilir mi" sorusunu yanıtladı
Son dakika haber: Macron, Elysee'de Mısır Devlet Başkanı Sisi'yi ağırladı
Son dakika haber: Macron, Elysee'de Mısır Devlet Başkanı Sisi'yi ağırladı
Pompeo: 'ABD, geçici Devlet Başkanı Juan Guaido'yu tanımaya devam edecek'
Pompeo: "ABD, geçici Devlet Başkanı Juan Guaido'yu tanımaya devam edecek"

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Lütfi Elvan Donald Trump Ruhsar Pekcan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Öykü Çelik Hakan Taşıyan Birkan Sokullu Haluk Bilginer
Spor Samatta Sörloth Fatih Terim Cüneyt Çakır Ali Palabıyık
Tüm Haberler Türk Ateş İzmir Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İsviçre'den Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'ya yaptırım - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 15:16:46. #1.14#
title