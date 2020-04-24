İsviçre'deki Türk çocukları 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İsviçre'deki Türk çocukları 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşadı - Haberler
23 Nisan, İsviçre, Güncel, Haber

İsviçre'deki Türk çocukları 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşadı

İsviçre Türk Toplumunun (İTT), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 100. yılı dolayısıyla düzenlediği etkinlikte, ülkedeki yüzlerce Türk çocuk 23 Nisan fotoğrafları ve videolarıyla yarıştı.

24.04.2020 18:20 | Son Güncelleme: 24.04.2020 18:20
İsviçre'deki Türk çocukları 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşadı

İsviçre Türk Toplumunun (İTT), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 100. yılı dolayısıyla düzenlediği etkinlikte, ülkedeki yüzlerce Türk çocuk 23 Nisan fotoğrafları ve videolarıyla yarıştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları, İsviçre'deki 23 Nisan etkinliklerini de iptal ettirdi.

İsviçre'deki Türk sivil toplum kuruluşlarının çatı organizasyonu olan İTT, sosyal medya üzerinden hazırladığı etkinlikle hem çocuklara hem de ailelerine 23 Nisan coşkusunu yaşattı.

"Haydi hep beraber evlerimizi bayram yerlerine çevirelim" sloganıyla düzenlenen yarışmaya, İsviçre'de yaşayan 7-12 yaş arası yüzlerce çocuk "23 Nisan" konulu video ve resimleriyle katıldı.

İTT Başkanı Levent Karaağaç, AA muhabirine, kendilerine ulaşan görüntü ve fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştıklarını belirterek, "İsviçre'deki Türk çocuklarımız bizi gururlandırdı. İlk kez böylesine geniş çaplı bir yarışma düzenledik. İki gün boyunca 40 binden fazla kişi, İTT'nin sosyal medya sayfasını ziyaret ederek çocuklardan gelen resim ve videoları beğenip oy verdi." diye konuştu.

Yarışmanın birincisi ailesiyle 5 yıldızlı otelde bir haftalık tatille, ilk üçe giren yarışmacılar tablet bilgisayarla ve dereceye giren tüm yarışmacılar da Zürih Prime Class Lounge'da aileleriyle misafir olabilmelerine imkan sunan hediye çekleriyle ödüllendirildi.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Belediye binasına Atatürk posteri yerine Binali Yıldırım'ın posteri asıldı Haberler
Belediye binasına Atatürk posteri yerine Binali Yıldırım'ın posteri asıldı
Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü Haberler
Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü
Son hasta da koronavirüsü yendi! Bu şehrimizde artık hiçbir vaka yok Haberler
Son hasta da koronavirüsü yendi! Bu şehrimizde artık hiçbir vaka yok
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 109 artarak 2 bin 600'e yükseldi Haberler
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 109 artarak 2 bin 600'e yükseldi
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu Haberler
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu
18 yıl önce ağabeyini öldüren zanlıyı, korona temizliği ele verdi Haberler
18 yıl önce ağabeyini öldüren zanlıyı, korona temizliği ele verdi
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu
Yasemin Özilhan'ın son paylaşımı takipçilerini şaşırttı: Bu hangi seviye zayıflıktan sonra oluyor?
Yasemin Özilhan'ın son paylaşımı takipçilerini şaşırttı: Bu hangi seviye zayıflıktan sonra oluyor?
Neymar'ın annesi, kendisinden 31 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos'tan ayrıldı
Neymar'ın annesi, kendisinden 31 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos'tan ayrıldı
Klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici'nin oğlu evlendi
Klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici'nin oğlu evlendi
Acun Ilıcalı'ya meydan okuyan Rizeli vatandaşın ayağı iki yerden birden kırıldı
Acun Ilıcalı'ya meydan okuyan Rizeli vatandaşın ayağı iki yerden birden kırıldı
Burak Yılmaz'dan koronavirüs sözleri: Çin'de köpek yemek, yedikleri diğer şeylerin yanında çok normal
Burak Yılmaz'dan koronavirüs sözleri: Çin'de köpek yemek, yedikleri diğer şeylerin yanında çok normal
Kırmızı listedeki porsuk yolda yaralı bulundu, tedavi altına alındı
Kırmızı listedeki porsuk yolda yaralı bulundu, tedavi altına alındı
Jordan Botaka, Galatasaray formalı fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı
Jordan Botaka, Galatasaray formalı fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı
Bakan Kasapoğlu: Hepimiz için asıl olan, liglerin tamamlanmasıdır
Bakan Kasapoğlu: Hepimiz için asıl olan, liglerin tamamlanmasıdır
Dünyanın en büyük dezenfektan üreticisi, Trump'ın sözlerinin ardından tüketicileri uyardı
Dünyanın en büyük dezenfektan üreticisi, Trump'ın sözlerinin ardından tüketicileri uyardı
ABD Başkanı Trump, 1915 olayları için yine 'Büyük Felaket' dedi
ABD Başkanı Trump, 1915 olayları için yine "Büyük Felaket" dedi
Koronavirüsü yenen 92 yaşındaki Bahriye nine, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti
Koronavirüsü yenen 92 yaşındaki Bahriye nine, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti
Ukrayna, 'Ermeni Soykırımı' ifadesini yasakladı
Ukrayna, "Ermeni Soykırımı" ifadesini yasakladı
Diyanet İşleri Başkanı: Koronavirüs salgını için herkes kendini sorgulamalı
Diyanet İşleri Başkanı: Koronavirüs salgını için herkes kendini sorgulamalı
Tartıştığı kişinin evine ateş açan katil zanlısı, 15 yaşındaki Berfin'i öldürdü
Tartıştığı kişinin evine ateş açan katil zanlısı, 15 yaşındaki Berfin'i öldürdü
Bakan Dönmez: Temmuz ayında Karadeniz'de ilk sondajımızı yapacağız
Bakan Dönmez: Temmuz ayında Karadeniz'de ilk sondajımızı yapacağız
Yörük çocuğu 23 Nisan şiiriyle sosyal medyada fenomen oldu
Yörük çocuğu 23 Nisan şiiriyle sosyal medyada fenomen oldu
Liseli İrem'den 24 gündür haber alınamıyor
Liseli İrem'den 24 gündür haber alınamıyor
Üç aylık köpeği yere vurarak öldüren vicdansız, her yerde aranıyor
Üç aylık köpeği yere vurarak öldüren vicdansız, her yerde aranıyor
Halkbank'ın koronavirüs nedeniyle hayata geçirdiği destek paketi esnafa can suyu oldu
Halkbank'ın koronavirüs nedeniyle hayata geçirdiği destek paketi esnafa can suyu oldu
Beyaz Saray doktoru, Trump'ın 'Koronavirüs için vücuda dezenfektan enjekte edin' önerisi karşısına şaşkına döndü
Beyaz Saray doktoru, Trump'ın "Koronavirüs için vücuda dezenfektan enjekte edin" önerisi karşısına şaşkına döndü
Antalyalı çiftçiler üretime hız kesmeden devam ediyor
Antalyalı çiftçiler üretime hız kesmeden devam ediyor
Vietnam'da korkunç iddia: Koronavirüse karşı kedi etinden yapılan macunlar tüketiliyor
Vietnam'da korkunç iddia: Koronavirüse karşı kedi etinden yapılan macunlar tüketiliyor
Bill Gates'in 43 milyon dolarlık karantina evi ilk kez görüntülendi
Bill Gates'in 43 milyon dolarlık karantina evi ilk kez görüntülendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Engin Altay Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Hadise Cem Yılmaz Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Podolski Ersun Yanal Ahmet Nur Çebi Fernando Muslera
Daha Fazla Ramazan Futbolcu 23 Nisan İngiltere
Şu an buradasınız: İsviçre'deki Türk çocukları 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.4.2020 20:01:24. #1.14#
title