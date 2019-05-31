İsviçre'deki rehine krizi 3 ölümle sonuçlandı

İsviçre 'de 60 yaşındaki silahlı bir adam, 2 kadını bir apartmanda rehin aldı. Polisin adamla yaptığı görüşmenin ardından, birkaç el silah sesi duyuldu. Binaya giren polis, 3 kişinin ağır yaralı olarak yerde yattığını gördü. Yapılan müdahalelere rağmen 3 kişi olay yerinde öldü. Adamın, rehineleri öldürdükten sonra intihar ettiği belirtiliyor.

Olay, İsviçre'nin Zürih şehrinin 3. Bölgesinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Yerel medyada yer alan haberlere göre, 60 yaşındaki bir adam, 34 ve 38 yaşlarında olduğu belirtilen 2 kadını bir apartmanda rehin aldı. Polis ise kendilerine rehin alınan kadınlardan birinden geldiği öne sürülen ve olayın yaşandığı apartmandaki bir diğer kişiden gelen ihbar üzerine olay yerine gitti. Polisin geldiğini gören adam apartmanın penceresinden yaklaşık 20 dakika polisle görüştü. Bölgeyi kordon altına alan polislerin geri çekilmemesi durumunda kadınları öldüreceğini belirten adam, bir süre sonra ise 10 dakika içinde polise teslim olacağını söyledi. Bundan birkaç dakika sonra birkaç el silah sesi duyulması üzerine polis binaya baskın düzenledi. Ciddi şekilde yaralanmış 3 kişiyle karşılaşan polis hemen ilk müdahalede bulundu fakat tüm müdahalelere rağmen 3 kişi de olay yerinde hayatını kaybetti.

Yetkililer, adamın, kadınları öldürdükten sonra intihar ettiğini belirtti.

Polis olay yerinde bulunan silaha el konulduğunu belirtirken, olayın nedeninin bilinmediğini ve olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

Kaynak: DHA