İsviçre'deki Libya Siyasi Diyalog Forumunda, Libya'nın yeni geçici yönetimini seçme oylaması
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İsviçre'deki Libya Siyasi Diyalog Forumunda, Libya'nın yeni geçici yönetimini seçme oylaması

05.02.2021 17:08 | Son Güncelleme: 05.02.2021 17:12

Toplantıdan detaylar Oylama işleminden detaylar CENEVRE - Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF) üyeleri, 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Libya'yı yönetecek geçici yürütme otoritesini seçmek için adayları oyluyor.

Toplantıdan detaylar

Oylama işleminden detaylar CENEVRE - Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF) üyeleri, 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Libya'yı yönetecek geçici yürütme otoritesini seçmek için adayları oyluyor.

İsviçre'deki Libya Siyasi Diyalog Forumunda, Libya'nın yeni geçici yönetimini seçme oylaması
İsviçre'deki Libya Siyasi Diyalog Forumunda, Libya'nın yeni geçici yönetimini seçme oylaması
İsviçre'deki Libya Siyasi Diyalog Forumunda, Libya'nın yeni geçici yönetimini seçme oylaması
İsviçre'deki Libya Siyasi Diyalog Forumunda, Libya'nın yeni geçici yönetimini seçme oylaması

Kaynak: Anadolu Ajansı

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