İsviçre'deki Libya Siyasi Diyalog Forumunda, Libya'nın yeni geçici yönetimini seçme oylaması başladı

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF) üyeleri, 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Libya'yı yönetecek geçici yürütme otoritesini seçmek için oylama işlemine başladı.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF) üyeleri, 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Libya'yı yönetecek geçici yürütme otoritesini seçmek için oylama işlemine başladı.

BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL) tarafından, Libya'nın farklı kesimleri ve coğrafi bölgelerini temsilen seçilen 74 forum üyesinin katıldığı seçimde, üç üyeli Başkanlık Konseyi ve Ulusal Birlik Hükümetinin Başbakanı seçilecek.

"Liste yöntemine" göre yapılan oylamada, LSDF üyeleri, 4'er adaydan oluşan toplam 4 listeyi oylayacak.

Her liste Başkanlık Konseyi Başkanı, Başkanlık Konseyinin 2 üyesi ve Başbakan pozisyonu adayını içeren 4 isimden oluşuyor.

Listelerden birinin, ilk tur oylamasında kazanmak için oyların yüzde 60'ını alması gerekiyor. Hiçbiri bu yüzdeyi alamazsa, en yüksek yüzdeyi alan iki liste ikinci turda yarışıyor ve yüzde 50+1 oy alan liste kazanıyor.

UNSMIL'in açıkladığı listeler ve listelerde yer alan adayların isimleri şöyle:

Birinci liste

1- Muhammed el-Bergasi, Başkanlık Konseyi Başkanı

2- Ali Ebu el-Hucub, Başkanlık Konseyi Üyesi

3- İdris el-Kaid, Başkanlık Konseyi Başkan Üyesi

4- Halid Guveyl, Başbakan

İkinci liste

1- Şerif el-Vafi, Başkanlık Konseyi Başkanı

2- Ömer Ebuşrida, Başkanlık Konseyi Üyesi

3- Abdurahman el-Belazi, Başkanlık Konseyi Üyesi

4- Muhammed el-Muntasır, Başbakan

Üçüncü liste

1-Muhammed el-Menfi, Başkanlık Konseyi Başkanı

2- Musa el-Koni, Başkanlık Konseyi Üyesi

3- Abdullah el-Lafi, Başkanlık Konseyi Üyesi

4- Abdulhamid Dibeybe, Başbakan???????

Dördüncü liste

1- Akile Salih, Başkanlık Konseyi Başkanı

2- Abdulmecid Seyfunnasr, Başkanlık Konseyi Üyesi

3- Usame Cuveyli, Başkanlık Konseyi Üyesi

4- Fethi Başağa, Başbakan

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir