İsviçre'deki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda geçiş yönetimi seçimi ikinci tura kaldı

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF) oturumunda, 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Libya'yı yönetecek geçici yürütme otoritesi için aday dört listeden hiçbiri yeterli çoğunluğu sağlayamadı.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF) oturumunda, 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Libya'yı yönetecek geçici yürütme otoritesi için aday dört listeden hiçbiri yeterli çoğunluğu sağlayamadı.

BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL) tarafından, Libya'nın farklı kesimleri ve coğrafi bölgelerini temsilen seçilen 74 forum üyesinin katıldığı seçimde, üç üyeli Başkanlık Konseyi ve Ulusal Birlik Hükümetinin Başbakanı seçilecek.

"Liste yöntemine" göre yapılan oylamada, LSDF üyeleri, 4'er adaydan oluşan toplam 4 listeyi oyladı. Her listede Başkanlık Konseyi Başkanı, Başkanlık Konseyinin 2 üyesi ve Başbakan pozisyonu için aday isimler yer aldı. Ancak aday listelerinden hiçbiri birinci turu kazanmak için yeterli yüzde 60 çoğunluğu sağlayamadı.

Seçimlerde, Fethi Başağa'nın Başbakan adayı, Akile Salih'in Başkanlık Konseyi Başkanı adayı olduğu liste ile Abdulhamid Dibeybe'nin Başbakan adayı, Muhammed el-Menfi'nin Başkanlık Konseyi Başkanı adayı olduğu liste ilk iki sırada ikinci tura kaldı.

Birkaç saat sonra devam etmesi planlanan ikinci tur oylamada aday listelerinden yüzde 50+1, yani salt çoğunluğu sağlayan liste ülkeyi geçiş döneminde yönetmeye hak kazanacak.

İkinci tura kalan listeler ve adaylar şöyle:

Üçüncü liste

1- Muhammed el-Menfi, Başkanlık Konseyi Başkanı

2- Musa el-Koni, Başkanlık Konseyi Üyesi

3- Abdullah el-Lafi, Başkanlık Konseyi Üyesi

4- Abdulhamid Dibeybe, Başbakan

Dördüncü liste

1- Akile Salih, Başkanlık Konseyi Başkanı

2- Abdulmecid Seyfunnasr, Başkanlık Konseyi Üyesi

3- Usame Cuveyli, Başkanlık Konseyi Üyesi

4- Fethi Başağa, Başbakan

Libya'yı seçimlere taşımak için BM girişimi LSDF

UNSMIL tarafından, Libya'nın farklı kesimleri ve coğrafi bölgelerini temsilen seçilen 75 kişinin yürüttüğü (biri hayatını kaybetti) Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun oturumlarına, UNSMIL Temsilcisi ve BM Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Williams liderlik ediyor.

LSDF'nin en önemli hedeflerinden biri, Libya krizinin siyasi çözümü için ülkeyi Başkanlık ve Parlamento seçimlerine götürerek Libyalıların oylarıyla ülkede yeni bir yönetim seçilmesini sağlamak.

Forum kapsamında seçilen yürütme otoritesi, devlet kurumlarını birleştirmek ve ilan edilen tarihte ülkeyi seçimlere hazırlamakla görevlendirilecek.

Başkanlık Konseyi ve Ulusal Birlik Hükümetinin yetkileri

Başkanlık Konseyinin yetkilerinin başında Libya Ordusu Başkomutanlığını üstlenmek ve ordunun üst düzey mensuplarını ve İstihbarat Kurumunun başkanını atamak geliyor. Konseyin ayrıca, Libya'daki yabancı ülke misyon temsilcilikleri ve temsilcilerini akredite etmek, Temsilciler Meclisi, Milli Savunma ve Güvenlik Konseyine danışmak şartıyla olağanüstü hal ilan etmek, savaş ve barış kararı almak gibi yetkileri bulunuyor.

Ancak bu sisteme göre, Cumhurbaşkanına benzer konumundaki Başkanlık Konseyi Başkanı, karar alma süreçlerinde tek başına yetkili olamıyor. Tüm kararların, başkan dahil Başkanlık Konseyinin üç üyesinin oy birliği ile alınması gerekiyor. Bu kurala aykırı olarak alınan tüm kararlar hükümsüz sayılıyor.

Başbakanın yetkileri ise Konseyin çalışmalarını denetlemek, toplantılarına başkanlık etmek, toplantı tutanaklarına göre kararnamelerini imzalamak ve dış ilişkilerde devleti temsil etmekle sınırlı tutuluyor.

Devletin yüksek idari organı olan Ulusal Birlik Hükümetinin (başbakan) yetki ve sorumlulukları arasında ise seçimlerin planlanan tarihlere göre yapılmasını sağlamak, seçimlere kadar olan geçiş sürecini sonlandırmak, bunu yerine getirmek için gerekli yasa tasarılarını hazırlamak, bakanları görevlendirmek ve Bakanlar Kurulunun aldığı kararları onaylamak bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Canlı