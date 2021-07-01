İsviçre'deki Libya Siyasi Diyalog Forumu oturumları uzlaşı sağlanamaması nedeniyle bir gün uzatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İsviçre'deki Libya Siyasi Diyalog Forumu oturumları uzlaşı sağlanamaması nedeniyle bir gün uzatıldı

İsviçre'deki Libya Siyasi Diyalog Forumu oturumları uzlaşı sağlanamaması nedeniyle bir gün uzatıldı
Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde İsviçre'de düzenlenen ve bugün sona ermesi planlanan Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF) oturumları, katılımcıların 24 Aralık seçimlerinin anayasal temeli üzerinde uzlaşı sağlayamaması üzerine bir gün daha uzatıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde İsviçre'de düzenlenen ve bugün sona ermesi planlanan Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF) oturumları, katılımcıların 24 Aralık seçimlerinin anayasal temeli üzerinde uzlaşı sağlayamaması üzerine bir gün daha uzatıldı.

LSDF üyelerinden alınan bilgiye göre, dün gece yarısına kadar süren oturumlarda, farklı öneriler sunan üyeler arasında uzlaşı sağlanması için çalışacak bir kurul oluşturulması kararı alındı.

Bugün sona ermesi ve seçimlerin hukuki altyapısına ilişkin bir karar çıkması beklenen LSDF oturumları bir gün daha uzatıldı.

BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL) tarafından Libya'nın farklı siyasi ve sosyal kesimlerini temsilen seçilen 75 üyeli LSDF oturumları, 24 Aralık'ta yapılması planlanan parlamento ve başkanlık seçimlerinin anayasal temelini görüşmek üzere 28 Haziran'da İsviçre'nin Nyon kasabasında başlamıştı. ???????

Toplantıda LSDF üyeleri, devlet başkanının doğrudan halk tarafından mı yoksa parlamento tarafından mı seçileceği, başkanın yetkileri, adaylık kriterlerinin neler olacağı ve anayasa referandumuna gidilip gidilmeyeceği gibi konuları tartışıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir

Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'AB ve BM (Kıbrıs'ta) hakça (kaynak) paylaşımı konusunda gerekli adımı atmalıdır.
Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "AB ve BM (Kıbrıs'ta) hakça (kaynak) paylaşımı konusunda gerekli adımı atmalıdır.
Son dakika haberleri! Bakan Çavuşoğlu: '(Kıbrıs'a BM Özel Temsilcisi atanması) Özel temsilcinin yapacağı bir görev yoktur, o nedenle biz şu anda bir özel temsilcinin...
Son dakika haberleri! Bakan Çavuşoğlu: "(Kıbrıs'a BM Özel Temsilcisi atanması) Özel temsilcinin yapacağı bir görev yoktur, o nedenle biz şu anda bir özel temsilcinin...
2021 yılı Birleşmiş Milletler raporlarına göre dünyada kokain trendi analizi
2021 yılı Birleşmiş Milletler raporlarına göre dünyada kokain trendi analizi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Muharrem İnce Süleyman Soylu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Burak Özçivit Ece Çeşmioğlu Haluk Bilginer
Spor Ali Koç Erol Bulut Diego Costa Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İsviçre'deki Libya Siyasi Diyalog Forumu oturumları uzlaşı sağlanamaması nedeniyle bir gün uzatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 17:41:45. #1.14#

title