İsviçre'deki Kıbrıs Konferansı'nın Sonuçsuz Kalması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, kapsamlı çözüme ulaşılması hedefiyle İsviçre'nin Crans-Montana kentinde yapılan Kıbrıs Konferansı'ndan uzlaşı çıkmamasının nedeninin Kıbrıs Rum tarafının, Kıbrıslı Türkleri ana vatan Türkiye'den kopararak, bunun sağladığı güvenceden mahrum etmeye çalışması olduğunu belirtti.



Bakan Ertuğruloğlu yaptığı yazılı açıklamada, yarım asırdır devam eden ve sonuç alınamayan müzakere sürecinin, tarafların Kıbrıs konusundaki pozisyonları ve vizyonlarının taban tabana zıt olduğunu nihai bir şekilde ortaya koyduğunu kaydetti.



Bu dönemin karşılıklı suçlamalarla değil Kıbrıs'ın iki halkın ve devletin iyi komşuluk ilişkileri içerisinde daha gerçekçi zeminde ele alınması için bir fırsat olarak kullanılması gerektiğine işaret eden Ertuğruloğlu, İsviçre'deki Kıbrıs Konferansı'ndan bir uzlaşı çıkmamasının nedeninin Kıbrıs Rum tarafının, Kıbrıslı Türkleri ana vatan Türkiye'den kopararak, bunun sağladığı güvenceden mahrum etmeye çalışması olduğunu vurguladı.



"Kıbrıs Türk tarafı on yıllarıdır gayriinsani izolasyonlara tabi tutuluyor"



Kıbrıs Türk halkının on yıllardır Kıbrıs Rum tarafının girişimiyle uluslararası alanda uygulanan gayriinsani izolasyonlara tabi tutulduğuna işaret eden Ertuğruloğlu, "Bu, her türlü adalet ve insan hakları normlarına aykırıdır. İki halk arasındaki ilişkileri daha da kötüleştirip aradaki güven eksikliğini derinleştirmekten başka bir amaca hizmet etmeyen bu sınırlamaların kaldırılması konusunda uluslararası topluma büyük görev düşmektedir. Bu konuda genelde uluslararası toplumun ve özelde Avrupa Birliği'nin insani ve ahlaki sorumluluklarını daha fazla vakit geçirmeden yerine getirmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.



Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs coğrafyasının iki eşit halkı iyi komşuluk ilişkileri içinde karşılıklı anlayışa dayalı bir uzlaşı bulmaya zorladığını belirterek, "Federal bir ortaklık yoluyla sağlamaya yönelik çabalar başarısız kaldığına göre, çabalarımızı iyi komşular olarak karşılıklı saygı ve yan yana barış içinde yaşamanın yollarını aramaya yönlendirmeliyiz. Bu hem bizim vizyonumuz hem de gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzdur." değerlendirmesinde bulundu.



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın göreve gelmesinin ardından BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin ara buluculuğunda Mayıs 2015'te yeniden başlayan müzakereler kapsamında, İsviçre'nin Crans-Montana kentinde 28 Haziran'da Kıbrıs Konferansı başlamış ve bir sonuç çıkmamıştı.



Müzakereler, "Ekonomi", "Avrupa Birliği"?, "Mülkiyet"?, "Yönetim-Güç Paylaşımı"?, "Toprak" ile "Güvenlik ve Garantiler??" olmak üzere 6 temel başlıktan oluşuyordu.