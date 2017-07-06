İsviçre'deki Kıbrıs Konferansı
İsviçre'nin Crans-Montana kentinde devam eden Kıbrıs Konferansı kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile ikili görüşmeler yaptı.
CRANS- İsviçre'nin Crans-Montana kentinde devam eden Kıbrıs Konferansı kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile ikili görüşmeler yaptı.
Kıbrıs'ta kapsamlı çözüme ulaşılması hedefiyle 12 Ocak'ta Cenevre'de düzenlenen ilk oturumla başlayan Kıbrıs Konferansı'nın yeni oturumunun dokuzuncu günü toplantıları Guterres'in de katılımıyla yoğun şekilde devam ediyor.
Guterres, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis, garantör ülke konumundaki Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun yanı sıra Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias ve İngiltere'nin Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ve konferansa gözlemci sıfatıyla katılan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin iştirakıyla bu sabah yapılan 5'li toplantıya başkanlık etti.
BM Genel Sekreteri, bu toplantının ardından taraflarla resmi öğle yemeğinde bir araya geldi. Guterres, yemek sonrası Bakan Çavuşoğlu ile konferansın gidişatına ilişkin bir görüşme yaptı.
Çavuşoğlu, bu görüşmeden sonra Mogherini ile buluştu.
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ise Guterres ile yarım saat süren ve TSİ 18.30'da sona eren görüşmede konferansı değerlendirdi.
İkili görüşmelerin ardından taraflar akşam saatlerinde 5'li toplantıda (3 garantör ülke ve adanın her iki kesimi) buluşacak. Bu toplantının ardından Guterres ve delegasyon başkanları resmi akşam yemeğinde günün son görüşmesini yapacak.
Pence-Akıncı görüşmesi
Öte yandan, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı arayarak adadaki sürece olan desteği yineledi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Akıncı ve ABD Başkan Yardımcısı Pence'in İsviçre'nin Crans-Montana kentinde devam eden Kıbrıs Konferansı'nın önemi ve fırsatın kaçırılmaması konusunda hemfikir olduğu öğrenildi.
Pence, daha önce de belirttiği üzere Akıncı'ya sürece olan desteğini bir kez daha yineledi.