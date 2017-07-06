İsviçre'deki Kıbrıs Konferansı
Kıbrıs'ta kapsamlı çözüme ulaşılması hedefiyle 12 Ocak'ta Cenevre'de düzenlenen ilk oturumla başlayan Kıbrıs Konferansı'nın yeni oturumunun dokuzuncu günü toplantıları Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımıyla devam ediyor.
CRANS- Kıbrıs'ta kapsamlı çözüme ulaşılması hedefiyle 12 Ocak'ta Cenevre'de düzenlenen ilk oturumla başlayan Kıbrıs Konferansı'nın yeni oturumunun dokuzuncu günü toplantıları Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımıyla devam ediyor.
Geçen cuma konferansa üçüncü gününde dahil olarak başkanlık eden ve cumartesi İsviçre'den ayrılan Guterres, beraberindeki kalabalık BM ekibiyle toplantıların yapıldığı Le Regent Kongre Merkezi'ne geldi.
Guterres, basın mensuplarına, adanın her iki lideri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lideri Nikos Anastasiadis, garantör ülkelerden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias ve İngiltere'nin Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ve konferansa gözlemci sıfatıyla katılan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile poz verdi.
Mogherini, Kongre Merkezi'nin girişinde konferansı takip eden gazetecilere yönelerek "konferansın gidişatından iyimser" olduğunu söyledi. Diğer liderler ise açıklamada bulunmadı.
Konferansta kritik gün
Yaklaşık bir saat süren toplantının ardından liderler ikili görüşmelere başladı. Bakan Çavuşoğlu'nun Mogherini ile ikili görüşmesi de devam ediyor.
Liderler ikili görüşmelerin ardından öğle yemeğinde yeniden bir araya gelecek. Öğleden sonra yapılacak ikili görüşmelerden sonra yeniden toplanacak liderler akşam yemeğinde buluşacak.
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, dün yaptığı açıklamada, konferansa BM Genel Sekreteri Guterres'in de katılmasıyla ada için bir anlaşmaya varmayı umduklarını söylemişti. Akıncı, "(Bugün) Kıbrıs için bir karar günü olmalıdır." ifadesini kullanmıştı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da Kıbrıs Konferasında şu ana kadar "çok" bir ilerleme kaydedilemediğini belirterek "Herkes birbirinin pozisyonunu beklediği için ilerleme olmadı." diye konuşmuştu.
Eide ise AA muhabirinin konferansın ne zaman biteceği yönündeki sorusuna "Şu an bir şey söylemek zor. Yarın geceyi (bu gece) bekleyip görmek gerekir." yanıtını vermişti.
Cumhurbaşkanı Akıncı'nın göreve gelmesinin ardından BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide'nin arabuluculuğunda Mayıs 2015'te yeniden başlayan müzakereler, "Ekonomi", "Avrupa Birliği"?, "Mülkiyet"?, "Yönetim-Güç Paylaşımı"?, "Toprak" ile "Güvenlik ve Garantiler??" olmak üzere altı temel başlıktan oluşuyor.
Kıbrıs Konferansı 28 Haziran'da başlamıştı.