İsviçre'deki Kıbrıs Konferansı

CRANS- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İsviçre'nin Crans-Montana kentinde devam eden Kıbrıs Konferansı'na bugün Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de katılmasıyla ada için bir anlaşmaya varmayı umduklarını söyledi.



Konferansın düzenlendiği Le Regent Kongre Merkezi'nde gece geç saatlerde sona eren toplantının ardından Akıncı, Türk ve Rum gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Akıncı, konferansa bugün ikili görüşmelerin yanı sıra garantör ülkelerin katılımıyla beşli toplantılara da devam edileceğini anlatarak, "Dolayısıyla yarının (bugün) çok yoğun ve verimli geçmesini umuyoruz. Tüm Kıbrıs'ta yaşayanlar için umarız verimli bir gün olur." dedi.



BM Genel Sekreteri Guterres'in konferansa yeniden katılmasına da değinen Akıncı, BM Genel Sekreteri'nin ikinci kez konferansa gelmesiyle önemli bir gün yaşayacaklarını söyledi.



"Yarın (bugün) Kıbrıs için bir karar günü olmalıdır." ifadesini kullanan Akıncı, Guterres'in konferansa katılımıyla ada için bir anlaşmaya varmayı umduklarını dile getirdi.



Rumlara "belge sızdırma" tepkisi



Rum kesiminin konferansa yeni bir öneri getirip getirmediği yönündeki soru üzerine Akıncı, "Rum tarafı, adına yeni denilen ama içerikte çok da yenilikler getirmeyen önerileri masaya getirdi. Maalesef bunlar bizi bir sonuca götürecek yaklaşımlar içeremiyor." değerlendirmesini yaptı.



Cumhurbaşkanı Akıncı, konferansta Türkiye'nin yeni açılımlar ortaya koyduğunu ve kendi görüşlerinin de her zaman yapıcı olduğunu vurguladı.



Rum kesiminin konferansa ilişkin basına belge sızdırmasına tepki gösteren Akıncı, şunları kaydetti:



"Bir üzüntümü aktarmak istiyorum. Kıbrıs Konferansı'nda 8'inci gündeyiz. Gizli ibaresi ile dağıtılan hiçbir belge Kıbrıs Türk tarafından sızmadı ama biraz önce içeride okunan (Rum) önerilerini daha biz görmeden basında çıktı. Bunların olmaması gerekiyor."



"Bu ziyareti en iyi şekilde değerlendirmek gerekiyor"



BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ise toplantı çıkışında yaptığı açıklamada, Guterres'in de katılacağı toplantının bugün TSİ 12.00'de başlayacağını aktardı.



"Bu ziyareti en iyi şekilde değerlendirmek gerekiyor." diyen Eide, konferanstaki konuşmalara ve sunulan belgelere ilişkin yorum yapmama kararı aldıklarını belirtti.



Eide, AA muhabirinin konferansın ne zaman biteceği yönündeki sorusuna, "Şu an bir şey söylemek zor. Yarın geceyi bekleyip görmek gerekir." yanıtını verdi.



Mogherini yeniden Crans-Montana'da



Öte yandan, konferansa gözlemci sıfatıyla katılan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, toplantıların başlamasından sonra ikinci kez Crans-Montana'ya geldi.



İkili görüşmeler yaptığı öğrenilen Mogherini, AB'yi temsilen konferansın açılışına katıldıktan sonra İsviçre'den ayrılmıştı.