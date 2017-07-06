İsviçre'deki Kıbrıs Konferansı

CRANS- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'nin Crans-Montana kentinde devam eden Kıbrıs Konferasında şu ana kadar "çok" bir ilerleme kaydedilemediğini belirterek, "Herkes birbirinin pozisyonunu beklediği için ilerleme olmadı." dedi.



Çavuşoğlu, konferansın düzenlendiği Le Regent Kongre Merkezi'nde akşam geç saatlerde sona eren toplantının ardından Türk ve Rum gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Konferansın 8. gününde bir çok görüşme gerçekleştirdiğine işaret eden Çavuşoğlu, "Yarın Genel Sekreter (BM) geliyor. Maalesef şu ana kadar çok bir ilerleme olmadı. Herkes birbirinin pozisyonunu beklediği için ilerleme olmadı." diye konuştu.



Konferans başlangıcıdan bu yana açılımlar yaptıklarını anlatan Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yarın konferansa katılmasıyla konferansın "resminin" biraz daha netleşeceğini söyledi. Çavuşoğlu, "Çok da zaman kaybetmeye gerek yok." ifadesini kullandı.



"Ciddi bir öneri olsaydı önce masada paylaşılırdı"



Çavuşoğlu, Rum kesiminin konferansa yeni bir öneri sunduğunu ve bu öneriyi nasıl değerlendirdiklerinin sorulması üzerine, şu değerlendirmede bulundu:



"Daha bu öneriyi görmedik. Bizden önce basın görmüş maşallah. Daha bizimle paylaşılmadan basınla paylaşılması dürüst bir davranış değil. Yani biraz trübüne oynama var. Ciddi bir öneri olsaydı önce gelir masada taraflarla paylaşılırdı. Önce basına sızdırıp sonra 'öneri' getirdik demek trübüne oynamak demektir."



Bakan Çavuşoğlu, Rum gazetecinin bir sorusu üzerine, Rum kesiminin önerisinde yeni bir şey olmadığının altını çizdi.



BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada, bu akşam New York'tan yola çıkacak Guterres'in yarınki toplantılara katılacağını bildirmişti.



Guterres, geçen cuma konferansa üçüncü gününde dahil olarak başkanlık etmiş ve cumartesi İsviçre'den ayrılmıştı.



Kıbrıs Konferansı 28 Haziran'da başlamıştı.