İsviçre'deki Kıbrıs Konferansı

CRANS- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'nin Crans-Montana kentinde devam eden Kıbrıs Konferansı kapsamında, yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor.



Le Regent Kongre Merkezi'nde bu sabah yapılması planlanan toplantılar ertelendi. Buna rağmen Türk heyetinin yoğun görüşme trafiği devam etti.



Konferansta Türk heyetine başkanlık eden Bakan Çavuşoğlu, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile birlikte kahvaltı yaptı.



Kahvaltı sonrası İngiltere'nin Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile görüşen Çavuşoğlu, ardından sırasıyla BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias ile buluştu.



Çavuşoğlu bu görüşmeleri takiben KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir araya geldi.



Görüşmelerde konferansın gidişatına ilişkin değerlendirmelerde bulunulduğu öğrenildi.



Öte yandan Eide, TSİ 19.00'da garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere ile adanın her iki kesiminden liderle birlikte 5'li toplantı gerçekleştirecek. Eide, bu toplantıdan önce de müzakere heyetleriyle görüşecek.



Akıncı temaslarını sürdürüyor



KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ise müzakere heyeti ile çalışmalarına sabahın erken saatlerinde başladı.



İngiliz Bakan Duncan ile Kıbrıs Konferansı'nda gelinen son noktayı ele alan Akıncı, konferans için Crans-Montana'ya gelen KKTC'li siyasetçilerle bilgilendirme toplantılarını da sürdürüyor.



KKTC Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Denktaş, Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Milletvekilleri Armağan Candan ve Zeki Çeler ile Ulusal Birlik Partisi temsilcisi Oğuzhan Hasipoğlu, Akıncı'nın bilgilendirme toplantılarına katılıyor.



Bakan Çavuşoğlu, dün yaptığı açıklamada BM Genel Sekreteri Guterres'in konferansa katılmak üzere yarın yeniden Crans-Montana'ya geleceğini bildirmişti.



Guterres, geçen cuma konferansa üçüncü gününde dahil olarak başkanlık etmiş ve cumartesi İsviçre'den ayrılmıştı.



Kıbrıs Konferansı 28 Haziran'da başlamıştı.