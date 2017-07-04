İsviçre'deki Kıbrıs Konferansı

CRANS- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sektereteri Antonio Guterres'in İsviçre'de devam eden Kıbrıs Konferansı'na katılmak üzere yeniden Crans-Montana'ya geleceğini açıkladı.



Bakan Çavuşoğlu, akşam saatlerinde Kıbrıs Konferansı'nın düzenlendiği Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı sonrasında gazetecilere açıklama yaptı.



BM Genel Sekreteri'nin konferansa yeniden katılmasını istediklerini anımsatan Çavuşoğlu, "O (Guterres) perşembe günü geliyor. Bu ciddi bir iş. Önemli bir rolü var. Kendisi buradayken görüşmelerin çerçevesini belirlemiştik. Sürece önemli bir enerji getirmiştir. Varlığı önemlidir. Çünkü bu görüşmeler çok önemlidir. Bu son konferanstır." dedi.



Çavuşoğlu, konferansta bir ilerleme olup olmadığı yönündeki soruyu "Yavaş yavaş ilerliyoruz." şeklinde cevapladı.



Türk tarafı Guterres'in konferansa yeniden katılmasında ısrarcıydı



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün öğleden sonra yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreterinin Crans-Montana'ya gelip gelmeyeceğinin henüz netleşmediğini belirterek, kendisine konferansa yeniden katılması yönünde telkinlerde bulunduklarını açıklamıştı.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) bazı parti liderleri, BM Genel Sekreteri Guterres'e çağrıda bulunarak, Crans-Montana'ya yeniden gelmesini ve konferansa müdahale etmesini istemişti.



BM Genel Sekreteri'nin konferansa yeniden gelme ihtimali bulunduğunu kaydeden KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da "Bize göre gelmesi iyi olur. Türk tarafı olarak bizim tavrımız bu. Umarız buna uygun gelişmeler olacak." ifadelerini kullanmıştı.



Guterres, geçen cuma konferansa üçüncü gününde dahil olarak başkanlık etmiş ve cumartesi İsviçre'den ayrılmıştı.



Kıbrıs Konferansı 28 Haziran'da başlamıştı.