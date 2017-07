İsviçre'deki Kıbrıs Konferansı

CRANS- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rum lideri Nikos Anastasiadis'in yaptığı belirtilen, "Türkiye hizaya gelmeli" şeklindeki açıklamaya tepki göstererek, " (Türkiye hizaya gelsin) demek bir saygısızlıktır, küstahlıktır. Türkiye her zaman doğru yoldadır. Kıbrıs Türk halkı da öyle. Dolayısıyla bu söylemleri reddediyoruz." dedi.



Bakan Çavuşoğlu, İsviçre'nin Crans-Montana kentinde devam eden Kıbrıs Konferası'nın düzenlendiği Le Regent Kongre Merkezi'nde yapılan toplantı sonrası Türk ve Rum gazetecilerin sorularını cevapladı.



Çavuşoğlu, "Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile temas halindesiniz. Kendisinin buraya gelmesiyle ilgili görüşme yaptınız mı? Buraya gelecek mi?" şeklindeki soru üzerine, "Kendisi gelebilirse ancak perşembe günü gelecek. Henüz gelip gelmeyeceği net değil." cevabını verdi.



Konferansta bir ilerleme kaydedilmesi durumunda Guterres'in yeniden konferansa katılabileceğine işaret eden Çavuşoğlu, "Bence Genel Sekreterin her halükarda gelmesi gerekiyor. O geldiği zaman bir çerçevenin belirlenmesi, her şeyin bir paket halinde birlikte görüşülmesi gibi bir anlayış ortaya çıkmıştı. Genel Sekreter gittikten sonra bazı delegasyonlarda bu konuda değişik pozisyonlarda değişiklik de oldu. Yani olacaksa da olmayacaksa da Genel Sekreterin burada olmasında fayda var. Kendisine bu yönde de telkinlerde bulunduk."



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) bir gazetecinin Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias'ın bugün "Biz rahatız, gergin olan Türk tarafı" şeklindeki açıklamasını sorması üzerine Çavuşoğlu, şunları söyledi:



"Bizim gergin olduğumuzu gördünüz mü? Biz kendimizden eminiz. Ne istediğimizi biliyoruz. Hiçbir zaman da gergin olmadık. Hoşlarına gitmeyen şeyler söylediğiniz zaman 'Türk tarafı gergin oluyor.' Kıbrıs Türk halkı 'benim güvenlik endişelerim var. Bu endişelerimin giderilmesi lazım' dediği zaman da bunu anlamak yerine de Kıbrıs Türk tarafına 'senin niye endişen var' diye suçlama ve sorgulama eğilimi içindeler. Biz herkesi mutlu edeceğiz diye buraya gelmedik. Kıbrıs Türk halkının çıkarı ve Türkiye'nin çıkarları bizim için burada esastır."



Çavuşoğlu, Rum lideri Nikos Anastasiadis'in "Türkiye hizaya gelmeli" şeklinde bir açıklama yaptığı ve bunu nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine, "Bu bir kere küstahça bir kelime. Türkiye hizaya gelmeli ne demek? Türkiye başından beri burada Genel Sekreterin çizdiği çerçevenin içindedir. Başlangıçta bu çerçevenin tamamen dışında saçma sapan öneride bulunup da sonra uyarılarla o çizgiye getirilen o kişilerin Türkiye'ye hizaya gelsin demeye hakkı yoktur. Bu çerçevenin dışında olan bunların (Rumların) verdiği tekliflerdir. 'Türkiye hizaya gelsin' demek bir saygısızlıktır, küstahlıktır. Türkiye her zaman doğru yoldadır. Kıbrıs Türk halkı da öyle. Dolayısıyla bu söylemleri reddediyoruz."



Türkiye'nin KKTC heyetiyle gayet uyumlu olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, "Kendimizden emin bir şekilde, yapıcı bir anlayışla bugüne kadar süreci sürdürmeye çalışıyoruz. Olay budur." diye konuştu.



Bakan Çavuşoğlu, Rum bir gazetecinin sorusu üzerine, "(Adada) Sıfır asker ve sıfır garanti Türkiye için bir başlangıç noktası bile olamaz. Ayrıca Kıbrıs Türk kesimi için de başlangıç noktası değildir. Güvenlik endişesi her iki kesim içinde önemlidir. Fakat biz Kıbrıs Türkü'nün güvenlik endişelerinden sorumluyuz. KKTC heyeti de bu endişelerini toplantılarda zaten dile getiriyor." açıklamasında bulundu.



(Bitti)