İsviçre'deki Kıbrıs Konferansı

CRANS- Avrupa Komisyonunun Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, yeni federal ortaklık kurulması durumunda, Kıbrıs'ta Türk ve Yunan vatandaşlarına eşit muamele uygulanması için AB müktesebatının uygun olduğunu belirtti.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İsviçre'nin Crans-Montana kentinde devam eden Kıbrıs Konferansı'na gözlemci sıfatıyla katılan Timmermans, Le Regent Kongre Merkezi'ndeki konferansın üçüncü gününde yaptığı değerlendirmede, Kıbrıs'ta olası bir ortaklık kurulması halinde AB'nin resmi görüşünü ilk kez ortaya koydu.



Timmermans, Kıbrıs'ta Türk ve Yunan vatandaşlarına eşit muamele uygulanmasıyla ilgili 1960 anlaşmalarında yer alan temel prensibin, federal ortaklıkta da korunmasının, AB müktesebatına uyumluluk açısından tartışmaya değmeyecek kadar önemsiz bir unsur olduğunu ifade etti.



Frans Timmermans, yeni federal ortaklık kurulması durumunda, Kıbrıs'ta Türk ve Yunan vatandaşlarına eşit muamele uygulanması için AB müktesebatının uygun olduğunu kaydetti. Timmermans'ın konuya ilişkin net ifadesi, AB pozisyonu olarak Birleşmiş Milletler (BM) gözetimindeki Kıbrıs Konferansı tutanaklarına girdi.



Kıbrıs Rum tarafı, Türkiye-AB Gümrük Birliği Anlaşması kapsamında halihazırda Türk ürünleri, sermayesi ve hizmetlerine büyük oranda uygulanan prosedürün federal ortaklık kurulması durumunda Kıbrıs'ta uygulanmasına karşı çıkıyor.



Rum tarafı, 1960 Kıbrıs Anayasası'nda yer alan bu prensibi, "Türkiye, Kıbrıs'ta Yunanistan ile eşdeğer muamele görürse, Türkiye Cumhuriyeti arka kapıdan AB üyesi olacak. Türkiye AB üyesi olana kadar bu prensip uygulanamaz." iddiasıyla reddediyordu.