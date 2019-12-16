İsviçre'de yaşayan Türk vatandaşlarından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a coşkulu karşılama
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İsviçre'de yaşayan Türk vatandaşlarından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a coşkulu karşılama

Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere Cenevre'ye gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konaklayacağı otelin önünde, İsviçre'de yaşayan Türk vatandaşları tarafından coşkuyla karşılandı.

16.12.2019 15:07 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:12
İsviçre'de yaşayan Türk vatandaşlarından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a coşkulu karşılama

Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere Cenevre'ye gelen Türkiye Cumhurbaşkanı , konaklayacağı otelin önünde, 'de yaşayan Türk vatandaşları tarafından coşkuyla karşılandı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: İsviçre'de yaşayan Türk vatandaşlarından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a coşkulu karşılama
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