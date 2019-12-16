İsviçre'de yaşayan Türk vatandaşlarından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a coşkulu karşılama
Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere Cenevre'ye gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konaklayacağı otelin önünde, İsviçre'de yaşayan Türk vatandaşları tarafından coşkuyla karşılandı.
16.12.2019 15:07 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:12
Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere Cenevre'ye gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konaklayacağı otelin önünde, İsviçre'de yaşayan Türk vatandaşları tarafından coşkuyla karşılandı.
Kaynak: AA