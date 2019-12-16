İsviçre'de yaşayan Türk vatandaşları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için bekliyor
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İsviçre'de yaşayan Türk vatandaşları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için bekliyor

Cenevre'den detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekleyen vatandaşlardan detaylar CENEVRE - İsviçre'de yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamak için bekliyor.

16.12.2019 13:51 | Son Güncelleme: 16.12.2019 13:52

Cenevre'den detaylar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekleyen vatandaşlardan detaylar CENEVRE - 'de yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye Cumhurbaşkanı 'ı karşılamak için bekliyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: İsviçre'de yaşayan Türk vatandaşları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için bekliyor
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