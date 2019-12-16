İsviçre'de yaşayan Türk vatandaşları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için bekliyor
Cenevre'den detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekleyen vatandaşlardan detaylar CENEVRE - İsviçre'de yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamak için bekliyor.
16.12.2019 13:51 | Son Güncelleme: 16.12.2019 13:52
Cenevre'den detaylar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekleyen vatandaşlardan detaylar CENEVRE - İsviçre'de yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamak için bekliyor.
Kaynak: AA