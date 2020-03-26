İsviçre'de ultra lüks karantina paketi ZÜRİH (İHA) – İsviçre'de korona virüs nedeni ile 5 yıldızlı bir otel ultra lüks karantina paketlerini duyurdu.

ZÜRİH (İHA) – İsviçre'de korona virüs nedeni ile 5 yıldızlı bir otel ultra lüks karantina paketlerini duyurdu.

Korona virüs küresel ölçekte her sektöre darbe vurmaya devam ediyor. Korona virüsten en fazla etkilenen sektörlerin başında gelen turizm sektörü farklı arayışlara yönelerek müşteri çekmeye çalışıyor. İsviçre'de bulunan 5 yıldızlı bir otel müşteri çekmek için yaptığı karantina paketini duyurdu.

Otel Ceo'su Alexander Hübner, yaptığı açıklamada korona virüs salgınının yayılması ile bir fırsat gördüklerini ifade ederken, fırsatı değerlendirmek için karantina paketi oluşturduklarını belirtti. Ceo, korona virüs salgınından korunmak isteyenlere lüks apartlarda 5 yıldızlı karantina sunduklarını duyurdu. Ceo, karantina paketi içinde 7/24 sağlık servisi sunulduğunu belirtirken, apartta korona virüs testi yaptırılabileceğini belirtti. Ceo, karantina paketlerinin Zürih, Zug ve Lucerne bölgelerinde mevcut olduğunu kaydederken, karantina paketinin günlük maliyetinin yaklaşık 822 Dolar olduğunu açıkladı. Ceo, karantina müşterilerine sauna, jakuzi, spor salonu gibi hizmetleri de sunduklarını duyurdu.

İsviçre'de toplam korona virüs vakası 11 bin 316'ya, hayatını kaybedenler ise 171 kişiye ulaştı. - ZÜRİH

Kaynak: İHA