İsviçre'de Türk STK'lardan ihtiyaç sahiplerine yardım

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteği ile dünyanın birçok yerinde Türk STK'ları, yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisinden dolayı mağdur olan vatandaşlara yardım eli uzatıyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteği ile dünyanın birçok yerinde Türk STK'ları, yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisinden dolayı mağdur olan vatandaşlara yardım eli uzatıyor. İsviçre'de de ihtiyaç sahiplerini unutmayan Türk STK'ları, hijyen ve gıda ürünlerinden oluşan yardım kolileri dağıttı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, başlattığı "Diaspora Covid-19 Destek ve İşbirliği Programı" ile yurt dışındaki Türk vatandaşlarının kurmuş oldukları STK'ları aracılığı ile Covid-19 pandemisinden dolayı mağdur olan ihtiyaç sahiplerine dünyanın birçok noktasında yardım eli uzatıyor. Proje kapsamında Türk vatandaşları ve dernekler tarafından maske, önlük ve hijyen malzemelerinin üretimleri desteklenerek, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması sağlanıyor. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte salgından dolayı ihtiyaçlarını karşılayamayan yaşlılar ve ailelere de destek olunarak, kumanya dağıtımı yapılıyor. Bunun yanı sıra, faaliyetlerin gerçekleştiği bölge hastaneleri ziyaret edilerek, sağlık çalışanlarına moral amaçlı hediyeler takdim ediliyor.

UID İsviçre Başkanlığı da bu çerçevede ihtiyaç sahipleri için içerisinde gıda ve hijyen ürünlerinin olduğu yardım kolileri hazırlayarak dağıtmaya başladı. UID İsviçre Başkanlığı yetkilisi, desteklerinden dolayı YTB'ye teşekkür etti. - ANKARA

Kaynak: İHA