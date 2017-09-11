İsviçre'de İki Tren Çarpıştı! 30 Kişi Yaralandı

İsviçre'nin Andermatt bölgesinde iki tren çarpıştı. Çarpışma sırasında trende yaklaşık 100 kişi vardı. İsviçre polisi, ilk belirlemelere göre yaklaşık 30 kişinin yaralandığını açıkladı.

Çarpışma, dünyaca ünlü Matterhorn demiryol hattında gerçekleşti.

İKİ TRENDEN BİRİ ARIZALIYDI

Yerel medyaya göre, iki tren Uri kantonuna bağlı Andermatt adlı dağ köyündeki tren istasyonunda birbiri ile çarpıştı. ​Urner Zeitung gazetesi, kazanın trenlerden birindeki arızadan kaynaklandığını aktardı.