İsviçre'de şirketler ödedikleri rüşveti vergiden düşüremeyecek
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BBC

İsviçre'de şirketler ödedikleri rüşveti vergiden düşüremeyecek

13.11.2020 06:32 | Son Güncelleme: 13.11.2020 06:36
İsviçre'de şirketler ödedikleri rüşveti vergiden düşüremeyecek

İsviçre'de şirketlerin bireylere ödedikleri rüşvetler ve suç teşkil eden eylemlerin gerçekleştirilmesi için yaptıkları ödemeler vergiden düşürülemeyecek.

İsviçre'de şirketlerin bireylere ödedikleri rüşvetler ve suç teşkil eden eylemlerin gerçekleştirilmesi için yaptıkları ödemeler vergiden düşürülemeyecek.

Vergi cenneti namından kurtulmak isteyen İsviçre'de yeni uygulama 2022'de yürürlüğe girecek.

Ülkede kamu görevlilerine ödenen rüşvetler halihazırda vergiden düşülemiyordu.

İsviçre'de rüşvet 2015 yılında yasaklanmıştı.

Hükümet vergi yasasını ceza yasasıyla uyumlu hale getirdiklerini söyledi.

Bu uygulamanın sonlanması için yıllardır çağrılar yapılıyordu.

1996'da OECD ülkelerinin yarısı, diğer ülkelerde kamu görevlilerine verilen rüşvetlerin vergiden düşürülmesine izin veriyordu.

Bunlar arasında Almanya, Fransa, Avustralya, Yeni Zelanda ve İsviçre de vardı.

Bu ülkelerdeki şirketler, bazı ülkelerde iş yapabilmek için rüşvet vermek zorunda kaldıklarını söylüyordu.

Yıllar içinde ülkelerin rüşvet pratikleri değiştikçe OECD rüşvetçilik ve kara para aklama konusunda daha sıkı kurallar için baskı yaptı.

İsviçre 2001 yılında kamu çalışanlarına yönelik rüşvetin vergiden düşülmesini engelledi.

Şirketlerin bireylere rüşvet vermesi de 2015'te suç ilan edildi.

Avrupa Birliği İsviçre'yi geçen yıla kadar vergi cenneti ülkeler listesinde tutuyordu.

BBC

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