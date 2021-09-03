İsviçre'de rekor hız cezası: Hız sınırını aşan İsviçreli iş kadını 192 bin 825 Euro ödeyecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İsviçre'de rekor hız cezası: Hız sınırını aşan İsviçreli iş kadını 192 bin 825 Euro ödeyecek

İsviçre'de rekor hız cezası: Hız sınırını aşan İsviçreli iş kadını 192 bin 825 Euro ödeyecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Trafik cezalarının mal varlığı üzerinden hesaplandığı İsviçre'de bir iş kadını rekor para cezasına çarptırılırken, daha önce de hız limitini aşan kadın 192 bin 825 Euro ceza ödeyecek.

Trafik cezalarının mal varlığı üzerinden hesaplandığı İsviçre'de bir iş kadını rekor para cezasına çarptırılırken, daha önce de hız limitini aşan kadın 192 bin 825 Euro ceza ödeyecek.

Trafik cezalarının mal varlığı üzerinden hesaplandığı İsviçre'de hız sınırını aşan bir iş kadını rekor para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, yaklaşık 12 milyon Euro mal varlığı olan adı açıklanmayan İsviçreli milyonere Wollerau köyü yakınlarından aracıyla geçtiği sırada hız sınırını 43 kilometre aştığı için 370 bin euro para cezası verdi. Sürücünün cezaya itiraz etmesiyle birlikte ceza aşağıya çekilerek 175 bin Euro'ya düştü. Daha önce de hız sınırını aşan sürücünün, ertelenmiş 2 para cezası daha bulunduğu için toplamda 192 bin 825 Euro (yaklaşık 2 milyon TL) ödemesine hükmedildi. - BERN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

KVKK, WhatsApp'a 1 milyon 950 bin lira idari para cezası kesti
KVKK, WhatsApp'a 1 milyon 950 bin lira idari para cezası kesti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Aliya İzzetbegoviç Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Demet Akalın Derya Baykal
Spor Muslera Max Meyer Mesut Özil Fatih Terim Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İsviçre'de rekor hız cezası: Hız sınırını aşan İsviçreli iş kadını 192 bin 825 Euro ödeyecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 20:01:58. #1.15#

title