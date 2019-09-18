İsviçre'de radyasyon riski nedeniyle 5G altyapısına karşı tepki: Referandum yapalım

18.09.2019 19:00

İsviçre 5. nesil iletişim teknolojisi olan 5G altyapısı yatırımları yapmaya başlayan dünyadaki ilk ülkeler arasında ancak bir önceki nesillere göre daha yüksek elektromanyetik dalga üretecek olan bu yeni teknolojinin getirebileceği sağlık riskleri ülkenin en önemli gündemi haline geldi.



Yeni anten ve baz istasyonları güçlü sinyal sağlarken radyasyona yol açacağını düşünen çok sayıda insan, 5G'ye karşı ülkede sokak protestoları gerçekleştiriyor. En yoğun eylemler başkent Bern'de gerçekleşirken protestocular yeni nesil antenlerin önce buzlu bir yüzey üzerinde kurularak test edilmesini talep ediyor. Euronews.com'da Görüntüle