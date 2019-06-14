İsviçre'de on binlerce kadın sokağa çıktı

Ülke tarihinin en büyük gösterilerinden birine sahne olan İsviçre'de, on binlerce kadın, erkeklerle eşit ücret almak için greve gitti.

İsviçre'de on binlerce kadın sokağa çıktı

Ülke tarihinin en büyük gösterilerinden birine sahne olan İsviçre'de, on binlerce kadın, erkeklerle eşit ücret almak için greve gitti.

Kaynak: Dunya.com

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