İsviçre'de on binlerce kadın sokağa çıktı
Ülke tarihinin en büyük gösterilerinden birine sahne olan İsviçre'de, on binlerce kadın, erkeklerle eşit ücret almak için greve gitti.
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