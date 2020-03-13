İsviçre'de koronavirüs paniği devam ediyor
Marketten detaylar Boş raflardan detaylar Market çalışanının açıklamaları CENEVRE - İsviçre'nin Cenevre kentinde yeni tip koronavirüsüne (Kovid-19) karşı hükümetin aldığı yeni tedbirler nedeniyle paniğe kapılan halk büyük süpermarketlerin raflarını boşalttı.
13.03.2020 21:31 | Son Güncelleme: 13.03.2020 21:33
Marketten detaylar
Boş raflardan detaylar
Market çalışanının açıklamaları CENEVRE - İsviçre'nin Cenevre kentinde yeni tip koronavirüsüne (Kovid-19) karşı hükümetin aldığı yeni tedbirler nedeniyle paniğe kapılan halk büyük süpermarketlerin raflarını boşalttı.
Kaynak: AA