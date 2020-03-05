İsviçre'de koronavirüs nedeniyle ilk ölüm
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İsviçre'de koronavirüs nedeniyle ilk ölüm

İsviçre'de koronavirüs nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.

05.03.2020 13:19 | Son Güncelleme: 05.03.2020 13:19
İsviçre'de koronavirüs nedeniyle ilk ölüm

'de koronavirüs nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti. Hastanın, 74 yaşında olduğu ve kronik hastalığı bulunduğu bildirildi.

Yerel medya, İsviçre'nin Vaud kantonunda Salı günü hastaneye kaldırılan ve kronik hastalığı bulunan 74 yaşındaki hastanın koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu. Bu arada İsviçre'de 90 koronavirüs vakasının bulunduğu belirtildi.


Kaynak: DHA

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