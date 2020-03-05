İsviçre'de korona virüsünden ilk ölüm
İsviçre'de korona virüsü nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.
İsviçre'de korona virüsü nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.
İsviçre'de korona virüsü nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti. Vaud bölgesinde 2 gün önce hastaneye kaldırılan ve korona virüsü teşhisi konulan 74 yaşındaki bir kadının hayatını kaybettiği belirtildi. Yaşlı kadının daha önce kronik bir hastalığının bulunduğu ifade edildi.
İsviçre'de 93 kişiye korona virüsü teşhisi konulmuştu. - BERN
Kaynak: İHA