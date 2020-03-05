İsviçre'de korona virüsünden ilk ölüm
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İsviçre'de korona virüsünden ilk ölüm

İsviçre'de korona virüsü yüzünden ilk kez bir kişi hayatını kaybetti.

05.03.2020 13:00 | Son Güncelleme: 05.03.2020 13:00
İsviçre'de korona virüsünden ilk ölüm

'de korona virüsü yüzünden ilk kez bir kişi hayatını kaybetti.

Çin'in kentinde ortaya çıkarak dünyayı etkisi altına alan yeni korona virüsü can almaya devam ediyor. İsviçre'nin batısında korona virüsüne yakalanan 74 yaşındaki bir kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

İsviçre'de şu ana kadar 58 vak'a doğrulandı. İsviçre hükumeti, toplantı ve etkinlikleri yasakladı. El sıkışmama ve insanlar arasındaki mesafenin korunması yönünde çağrı yaptı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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