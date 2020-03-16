İsviçre'de korona nedeniyle acil durum ilan edildi
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Çin Halk Cumhuriyeti, İsviçre, Güncel

İsviçre'de korona nedeniyle acil durum ilan edildi

İsviçre hükümeti, korona virüsü nedeniyle ülke genelinde acil durum ilan etti.

16.03.2020 20:54 | Son Güncelleme: 16.03.2020 20:54
İsviçre'de korona nedeniyle acil durum ilan edildi

İsviçre hükümeti, korona virüsü nedeniyle ülke genelinde acil durum ilan etti.


Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan korona virüsü nedeniyle ülkeler tedbirlerini arttırıyor. İsviçre hükümeti, korona virüsü salgını nedeniyle ülke genelinde 19 Nisan'a kadar acil durum ilan edildiğini duyurdu. İsviçre Devlet Başkanı Simonetta Sommaruga basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Ülke genelinde güçlü bir tepki gerekiyor ve buna ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.


Bar, restoran, sinemalar, tiyatrolar, spor merkezleri ve diğer tüm eğlence merkezlerinin kapatılacağı kaydedildi. Eczane, market, akaryakıt istasyonu ve kamu dairelerinin ise faaliyetlerine devam edeceği belirtildi.


İsviçre'de korona virüsü vaka sayısı 2 bini geçiyor. - BERN

Kaynak: İHA

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