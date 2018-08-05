İsviçre'de Koleksiyon Uçağı Düştü: Ölü Sayısı 20'ye Ulaşabilir

İsviçre'de dağlık bir alana düşen İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir koleksiyon uçağında hayatını kaybedenlerin sayısının 20'ye ulaşabileceği belirtiliyor.

JU-Air isimli hava yolu şirketine uçakta 3 mürettebat ile 17 yolcu bulunuyordu.

Şirket olaydan derin bir üzüntü duyulduğunu ve hayatını kaybedenlerin yakınları için iletişim hattı kurulduğunu duyurdu.

Cumartesi günü düşen uçağın enkazına ulaşılırken kazanın sebebi ise henüz belirlenebilmiş değil.

JU-Air, filosundaki Alman yapımı koleksiyon uçaklarla bu bölgede gezi uçuşları hizmeti veriyor.