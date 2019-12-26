İsviçre'de kayak merkezinde çığ düştü: 2 yaralı
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İsviçre'de kayak merkezinde çığ düştü: 2 yaralı

İsviçre'deki Andermatt kasabasındaki yer alan bir kayak merkezinde çığ düşmesi sonucu 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

26.12.2019 16:59 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:07
İsviçre'de kayak merkezinde çığ düştü: 2 yaralı

'deki Andermatt kasabasındaki yer alan bir kayak merkezinde çığ düşmesi sonucu 2 kişinin yaralandığı belirtildi.


İsviçre'deki Andermatt kasabasında bir kayak merkezinde çığ düştü. tarafından yapılan açıklamada, çığ düşmesi sonucu 2 kişinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Polis havadan ve karadan yapılan arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.


Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, bölgede son günlerde yaşanan yoğun kar yağışının çığ tehlikesi riskini arttırdığı belirtildi. - STOCKHOLM

Kaynak: İHA
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