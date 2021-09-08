İsviçre'de kapalı alanlara giriş için "Kovid-19 durum sertifikası" gösterilmesi zorunlu hale geldi
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İsviçre'de kapalı alanlara giriş için "Kovid-19 durum sertifikası" gösterilmesi zorunlu hale geldi

İsviçre'de kapalı alanlara giriş için 'Kovid-19 durum sertifikası' gösterilmesi zorunlu hale geldi
Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ - Haberler | Güncel

İsviçre'de federal hükümet, hastaneler üzerinde baskıyı azaltmak için 13 Eylül'den itibaren restoran, bar, müze ve spor merkezleri gibi kapalı alanlara girişte "yeni tip koronavirüs (Kovid-19) durum sertifikası" gösterilmesini zorunlu kıldı.

İsviçre'de federal hükümet, hastaneler üzerinde baskıyı azaltmak için 13 Eylül'den itibaren restoran, bar, müze ve spor merkezleri gibi kapalı alanlara girişte "yeni tip koronavirüs (Kovid-19) durum sertifikası" gösterilmesini zorunlu kıldı.

Nüfusu 8,6 milyon olan ülkede Federal Sağlık Dairesinin (BAG) verilerine göre son 24 saatte 3 bin 550 kişide Kovid-19 vakası tespit edildi ve 7 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayılarının son haftalarda tırmanışa geçmesi üzerine federal hükümet ülke genelinde, Kovid-19 kurallarını güncelledi.

Buna göre, 13 Eylül'den itibaren restoran, bar, müze ve spor merkezleri gibi kapalı alanlara girişte "Kovid-19 durum sertifikası" gösterilmesi zorunlu hale geldi.

Geçerli bir İsviçre aşı sertifikası için aşı kanıtı, enfeksiyondan iyileşme veya negatif test sonucu gerekiyor.

Sertifika için yaş sınırı 16

Hükümetin aldığı karara göre, ülkedeki işverenler ve üniversiteler de çalışanlarından ve öğrencilerinden Kovid-19 aşı sertifikası isteyebilecek.

İsviçre'de aşı sertifikası gece kulüplerinde ve geniş çaplı etkinliklerde halen yürürlükte.

Kovid-19 aşı sertifikası 16 yaşından büyükler için geçerli olacak ve uygulama 24 Ocak 2022'ye kadar sürecek.

Öte yandan, İsviçre Sağlık Bakanı Alain Berset, başkent Bern'de düzenlediği basın toplantısında, salgının ülkesinde ciddiyetini koruduğunu belirterek, tam kapanmadan kaçınmak için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını bildirdi.

BAG verilerine göre, İsviçre ve Lihtenştayn'da bugüne kadar 10 bin 544 kişi salgın nedeniyle yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ

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İsviçre'de kapalı alanlara giriş için "Kovid-19 durum sertifikası" gösterilmesi zorunlu hale geldi - Haberler
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