İsviçre'de iklim değişikliğiyle mücadele önlemlerinin oylandığı referandumdan 'hayır' oyu çıktı

İsviçre'de Pazar günü sentetik zirai ilaçların kullanımının yasaklanması, benzinden ve havayolu biletlerinden ekstra vergi alınması gibi bazı önlemler üzerine bir referandum yapıldı.

İsviçre'de Pazar günü sentetik zirai ilaçların kullanımının yasaklanması, benzinden ve havayolu biletlerinden ekstra vergi alınması gibi bazı önlemler üzerine bir referandum Haberi, referandum Haber'>referandum yapıldı. Referandumdan küçük bir farkla 'hayır' çıktı.

Referandumda oylanan bu maddeler, Paris Anlaşması'na uyum sağlamak için alınacak önlemlerin bir kısmını kapsıyordu.

Covid-19 salgınından ekonomisi olumsuz etkilenen ülkede seçmenlerin, bu kuralların uygulanması halinde daha büyük bir etki oluşmasından çekindiği tahmin ediliyor.

Referandumda oylanan maddelere karşı çıkanlar, ülkenin dünyadaki karbon salınımının sadece yüzde 0,1'inden sorumlu olduğunu, bu kuralların çevreye büyük bir etki yapmayacağını savunuyordu.

Referandumda yüzde 51 'hayır' derken yüzde 49 'evet' oyu çıktı.

İsviçre hükümeti sera gazı salınımını 2030 yılında, 1990 seviyesinin yarısına indirmeyi hedefliyor.

'Büyük bir şok'

Analiz - Imogen Foulkes, BBC News, Bern muhabiri

Karbon salınımını kısıtlamayı hedefleyen oylamada hayır çıkması büyük bir şok yarattı. Hükümetin hedefi hidrokarbon yakıtlara ekstra vergi getirerek ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak sera gazını 2030 itibariyle 1990 seviyesinin yarısına indirmekti. Seçmenlerin 'hayır' tercihi, Paris Anlaşması'na uyma planını da tamamen saf dışı bırakmış oldu. Sonuçlar, çevreciler için de büyük bir yıkım oldu.

Bazı uzmanlara göre çevreci politikalarıyla övünen İsviçrelilerin, Covd-19'un etkilerinden yeni yeni kurtulurken ekonomik risk almaktan çekinmesi sebebiyle bu sonuç alındı.

Şimdi hükümet yeniden bir taslak oluşturmalı.

Sentetik zirai ilaçların kullanımının yasaklanması ve sadece kimyasal madde kullanmayan çiftçilere devlet desteği verilmesi maddeleri de yüzde 61 'hayır' oyu aldı.

Yasağı destekleyenler sudaki zirai ilaç seviyelerinin kaygı verici seviyelere ulaştığını savunurken, bitkilere, hayvanlara ve toprak altı canlılara verilen zararı işaret ediyor.

Çiftçiler ise olası bir yasak durumunda işlerinden olabilecekleri konusunda insanları uyarıyor.

İsviçreli çiftçiler, hali hazırda Avrupa'daki en katı kurallara uymak zorunda olduklarını söylüyor. BBC Bern muhabiri Imogen Foulkes'in aktardığına göre, son 20 yılda gelirlerinin düştüğünü gören çiftçiler, referanduma gidilmesine de bir hayli öfkeliydi.

Covid-19 finansmanı ve terörle mücadele kanunu da oylandı

Pazar günkü referandumda terörle mücadele mevzuatı ve acil Covid-19 finansmanı için de oy kullanıldı. Oylamada polise terörle mücadelede daha fazla yetkiler veren maddeyle Covid-19'dan etkilenen iş yerlerine daha fazla devlet yardımı yapılması maddesi için 'evet' oyu çıktı.

İsviçre'deki doğrudan demokrasi sistemi verilecek tüm büyük kararların seçimlerle verilmesi anlamına geliyor.

100 bin kişinin imza toplamasıyla birlikte ülke çapında bir referandum düzenlenebiliyor.