İsviçre'de iki Türk vatandaşı korona virüsü yüzünden hayatını kaybetti
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İsviçre, 3. Sayfa

İsviçre'de iki Türk vatandaşı korona virüsü yüzünden hayatını kaybetti

İsviçre'de korona virüsü yüzünden iki Türk vatandaşının hayatını kaybettiği açıklandı.

24.03.2020 16:28 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:28
İsviçre'de iki Türk vatandaşı korona virüsü yüzünden hayatını kaybetti

İsviçre'de korona virüsü yüzünden iki Türk vatandaşının hayatını kaybettiği açıklandı.

İsviçre'de Federal Halk Sağlığı Ofisi (BAG) korona virüsü yüzünden 87 yaşındaki A.Ö isimli bir erkek ve 82 yaşındaki S.V isimli bir bayan hastanın korona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Vefat eden Türk vatandaşlarının naaşları Cuma günü Türkiye'ye gönderilecek. Ülke genelinde 9 bin 117 vak'anın görüldüğü İsviçre'de ölenlerin sayısı ise 122'ye yükseldi.

İsviçre'de Federal Halk Sağlığı Ofisi (BAG), korona virüsünden en çok insanın hayatını kaybettiği yerin İtalya sınırındaki Ticino kantonu olduğunu vak'a sayısının bin 165, ölü sayısının 48'le ilk sırayı aldığını, ikinci en çok etkilenen Vaud kantonunda vak'a sayısının bin 782 olmasına rağmen ölü sayısının 16 olduğu açıkladı. Virüsünü en az görüldüğü Cenevre kantonunda ise vak'a sayısı bin 231 olurken, ölenlerin sayısı 9 olarak aktarıldı. - ZÜRİH

Kaynak: İHA

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