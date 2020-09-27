İsviçre'de halk "AB ile serbest dolaşımı sonlandırma" teklifine "hayır" dedi
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İsviçre'de halk "AB ile serbest dolaşımı sonlandırma" teklifine "hayır" dedi

27.09.2020 23:13 | Son Güncelleme: 27.09.2020 23:16
İsviçre'de halk

İsviçre'de halk, Avrupa Birliği (AB) ile serbest dolaşımı sonlandırma teklifini bugün yapılan referandumda reddetti.

İsviçre'de halk, Avrupa Birliği (AB) ile serbest dolaşımı sonlandırma teklifini bugün yapılan referandumda reddetti.

Ülke çapında yapılan 5 halk oylamasının sonuçları belli oldu.

Referandumda sürpriz yaşanmazken, katılım yüzde 60'lar civarında gerçekleşti.

Seçmenler, AB ile serbest dolaşımı sonlandırma teklifini yüzde 61,7 oranında "hayır" oyuyla reddetti.

Sağcı İsviçre Halk Partisi (SVP) ve göçmen karşıtı grupların desteklediği teklif, ülkedeki 26 kantonun sadece 4'ünde destek gördü.

Referandum öncesi teklifin kabul edilmesinin Brexit'ten daha kötü bir sonuç doğuracağı uyarısında bulunan İsviçre Adalet Bakanı Karin Keller-Sutter, referandum sonucundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yeni savaş uçaklarının alımına ilişkin teklif ise yüzde 49,8'lik "hayır" oyuna karşı yüzde 50,2 ile (9 bin oy farkla) kabul edildi. Böylelikle, İsviçre Hava Kuvvetlerine 2040 yılına kadar milyarlarca franklık onlarca savaş uçakları alınmasının önü açılmış oldu.

Referandumda 2 haftalık babalık izni de yüzde 60,3 "evet" oyuyla kabul edildi.

Seçmenler, yeni avlanma yasasını yüzde 51,9, vergi beyanında "çocuk indirimi" miktarının yükseltilmesini öngören teklifi de yüzde 63,2 "hayır" oyuyla reddetti.

İsviçre'de yaklaşık 5,4 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ

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