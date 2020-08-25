İsviçre'de güneş enerjisi ile çalışan uçaktan dünyanın ilk serbest atlayışına imza atıldı İsviçreli Raphael Domjan, SolarStratos adlı güneş enerjisi ile çalışan uçaktan paraşütle atlayarak bu alanda tarihe geçti.

İsviçreli Raphael Domjan, SolarStratos adlı güneş enerjisi ile çalışan uçaktan paraşütle atlayarak bu alanda tarihe geçti.

İsviçre'nin Vaud kantonunda yer alan Payerne bölgesinde güneş enerjisi ile çalışan uçaktan dünyanın ilk serbest atlayışı gerçekleştirildi. İsviçreli Raphael Domjan, 2 koltuklu SolarStratos adlı güneş enerjisi ile çalışan uçağın bin 520 metre ulaşmasının ardından serbest atlayışını gerçekleştirerek bu alanda bir ilke imza attı. Saatte 150 kilometre hıza ulaşan paraşütçü Domjan, Payerne'de bulunan üssün yakınlarına güvenli şekilde inişini yaptı.

Domjan yaptığı açıklamada, "Bugün pek çok ilk vardı ama en önemlisi ilk defa birinin güneş enerjisi ile çalışan bir uçaktan atlaması. Bu, paraşütçüler için geleceği değiştiren bir şey" ifadelerini kullandı.

Domjan ve ekibi, 2022 yılında 20 bin metre rakımla stratosfere ulaşmayı ve yalnızca güneş enerjisiyle çalışan uçakla yüksek irtifa uçuşu gerçekleştirmeyi hedefliyor. - BERN

Kaynak: İHA