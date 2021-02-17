İsviçre'de Eskimo evi üzerine yıkılan çocuk hayatını kaybetti
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İsviçre'de Eskimo evi üzerine yıkılan çocuk hayatını kaybetti

17.02.2021 14:55 | Son Güncelleme: 17.02.2021 14:58
İsviçre'de Eskimo evi üzerine yıkılan çocuk hayatını kaybetti

İsviçre'de 7 yaşındaki çocuk, "iglo" olarak adlandırılan Eskimo evinin üzerine yıkılması sonucu kar altında kalarak yaşamını yitirdi.

İsviçre'de 7 yaşındaki çocuk, "iglo" olarak adlandırılan Eskimo evinin üzerine yıkılması sonucu kar altında kalarak yaşamını yitirdi.

Polis yetkilileri yaptıkları açıklamada, Graubünden kantonuna bağlı Tarasp bölgesinde Eskimo evinde kalan bir baba ve oğlunun yapının çökmesi ile kar altında kaldığını, babanın enkazdan çıkmayı başardığını bildirdi.

Yaklaşık 15 dakika kar altında kalan çocuğun ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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