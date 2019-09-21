İsviçre'de 'Erdoğan'ı öldür' yazıları suç olarak kabul edilmedi

İsviçre'de 'Erdoğan'ı öldür' yazıları suç olarak kabul edilmedi

İsviçre Federal Mahkemesi (Bundegericht) Türkiye'nin Zürih'teki Başkonsolosluk binası yakınlarında spreyle 'kill Erdoğan' (Erdoğan'ı öldür) yazıları için cezai bir soruşturmaya gerek olmadığına karar verdi. Böylelikle söz konusu olayla ilgili başlatılan soruşturma ikinci ve son kez durdurulmuş oldu

21.09.2019 17:15
İsviçre'de 'Erdoğan'ı öldür' yazıları suç olarak kabul edilmedi

İsviçre Federal Mahkemesi (Bundegericht) Türkiye'nin Zürih'teki Başkonsolosluk binası yakınlarında spreyle 'kill Erdoğan' (Erdoğan'ı öldür) yazıları için cezai bir soruşturmaya gerek olmadığına karar verdi.


Böylelikle söz konusu olayla ilgili başlatılan soruşturma süreci durduruldu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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