İsviçre'de 'Erdoğan'ı öldür' yazıları suç olarak kabul edilmedi
İsviçre Federal Mahkemesi (Bundegericht) Türkiye'nin Zürih'teki Başkonsolosluk binası yakınlarında spreyle 'kill Erdoğan' (Erdoğan'ı öldür) yazıları için cezai bir soruşturmaya gerek olmadığına karar verdi. Böylelikle söz konusu olayla ilgili başlatılan soruşturma ikinci ve son kez durdurulmuş oldu
21.09.2019 17:15
İsviçre Federal Mahkemesi (Bundegericht) Türkiye'nin Zürih'teki Başkonsolosluk binası yakınlarında spreyle 'kill Erdoğan' (Erdoğan'ı öldür) yazıları için cezai bir soruşturmaya gerek olmadığına karar verdi.
Böylelikle söz konusu olayla ilgili başlatılan soruşturma süreci durduruldu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com