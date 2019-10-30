İsviçre'de Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu

İsviçre'de Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu

Resepsiyondan detaylar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un konuşması CENEVRE - İsviçre'nin Cenevre kentinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

30.10.2019 00:17
İsviçre'de Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu

Resepsiyondan detaylar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un konuşması CENEVRE - İsviçre'nin Cenevre kentinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov katıldı.

Kaynak: AA

VİDEO: İsviçre'de Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu
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