İsviçre'de Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu
Resepsiyondan detaylar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un konuşması CENEVRE - İsviçre'nin Cenevre kentinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.
30.10.2019 00:17
Resepsiyondan detaylar
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un konuşması CENEVRE - İsviçre'nin Cenevre kentinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov katıldı.
Kaynak: AA
VİDEO: İsviçre'de Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu