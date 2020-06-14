İsviçre'de bir yolcu, trende 1,3 milyon TL değerinde 3 kilo altın unuttu
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BBC

İsviçre'de bir yolcu, trende 1,3 milyon TL değerinde 3 kilo altın unuttu

İsviçre'de Ekim ayında yaşanan olayda, görevliler trende 3 kilodan daha fazla miktarda altın içeren bir çanta buldu.

İsviçre'de bir yolcu, trende 1,3 milyon TL değerinde 3 kilo altın unuttu
14.06.2020 20:47 | Son Güncelleme: 14.06.2020 21:05

Pek çok kişi bugüne kadar trenlerde telefon, kulaklık veya cüzdan unutmuştur. Fakat bir çanta dolusu altın unutana az rastlanır.

Kişi başı gelirin en yüksek olduğu ülkelerden İsviçre'de böyle bir vaka yaşandı. Yetkililer altınları unutan kişiyi bulmak için bunu bugün kamuoyuyla paylaştı.

Ekim ayında yaşanan olayda, görevliler trende 3 kilodan daha fazla miktarda altın içeren bir çanta buldu.

1,3 milyon TL değerindeki altın, St. Gallen'den Lucerne'e giden trende bulundu.

Yetkililer, altınları unutan kişinin beş yıl içinde Lucerne'deki savcılık ofisine başvurarak geri alabileceğini açıkladı.

Bugün kadar altınların sahibini arayan fakat bir sonuca ulaşamayan yetkililer, altını unutan kişiyi bulma ihtimalini artırmak için bunu kamuoyuyla paylaşmaya karar verdi.

Öte yandan altınların sahibi olduğunu söyleyerek ortaya çıkan kişilerin gerçek sahibi olup olmadığının nasıl belirleneceği bilinmiyor.

BBC

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