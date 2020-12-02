İsviçre'de 40 milyon yıllık 'kılıç dişli kaplan' açık artırmayla satılıyor
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İsviçre'de 40 milyon yıllık 'kılıç dişli kaplan' açık artırmayla satılıyor

02.12.2020 16:38 | Son Güncelleme: 02.12.2020 16:43
İsviçre'de 40 milyon yıllık 'kılıç dişli kaplan' açık artırmayla satılıyor

Bir ABD çiftliğinde keşfedilen "kılıç dişli kaplan" adlı yaklaşık 40 milyon yıllık iskelet İsviçre'nin Cenevre'de açık artırmayla satışa sunulacak.

Bir ABD çiftliğinde keşfedilen "kılıç dişli kaplan" adlı yaklaşık 40 milyon yıllık iskelet İsviçre'nin Cenevre'de açık artırmayla satışa sunulacak.

Bir ABD çiftliğinde keşfedilen "kılıç dişli kaplan" adlı 37 milyon yıllık iskelet İsviçre'nin Cenevre kentinde açık artırmayla satışa sunulacak. Yaklaşık 120 santimetre uzunluğundaki iskeletin, 8 Aralık'ta İsviçre kentinde düzenlenen açık artırmada 55 bin ila 73.750 Euro arasında bir fiyat aralığında alıcı bulması bekleniyor. Piguet müzayede evinin müdürü Bernard Piguet, "Bu fosil, her şeyden önce korunması için olağanüstü: 37 milyon yaşında ve yüzde 90'i sağlam" diye konuştu. Güney Dakota'da keşfedilen fosilleşmiş iskeletin, gergedanları avlayan yaklaşık 160 kilogram ağırlığındaki bir Hoplophoneus'a ait olduğu aktarıldı.

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İsviçre'de 40 milyon yıllık 'kılıç dişli kaplan' açık artırmayla satılıyor
İsviçre'de 40 milyon yıllık 'kılıç dişli kaplan' açık artırmayla satılıyor
İsviçre'de 40 milyon yıllık 'kılıç dişli kaplan' açık artırmayla satılıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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