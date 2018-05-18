İsviçre'de 3 Genç Hapisten Firar Etti

İsviçre'de birkaç hafta önce haklarında ülkelerine geri gönderilme kararı alınan üç genç, ülkelerine geri dönmemek için dün gece hapishaneden firar etti.

İsviçre'nin Cenevre şehrinde ülkelerine geri dönmek istemeyen üç genç hapishane demirlerini keserek firar etti. Üç genç filmlerde görmeye alışkın olduğumuz demirleri keserek hapisten kaçma senaryosunu gerçek hayata uyarladı. Haklarında yurtlarına geri gönderilme kararı alınan üç genç, birkaç haftadır hapis yatıyorlardı. Fas ve Cezayir asıllı üç gencin yaşları ise 22 ile 35 arasında değişiyor. Firarilerin ilk önce demirleri testere ile kestikten sonra çarşaf yardımıyla camdan kaçtıkları belirtildi. Bu kaçışta en ilginç detay ise alarmların çalmamasıydı. Olayın araştırıldığı aktarılırken, suç ortaklığı ihtimalinin kafalarda soru işareti bıraktığı belirtildi. - CENEVRE